Asl Napoli 3 Sud, la truffa dei vaccini: «Abbiamo urgente necessità di contattarti»

«Abbiamo urgente necessità di contattarti. Il suo appuntamento per effettuare il vaccino era pianificato per questa settimana, ma a causa di ritardi nella consegna delle fiale siamo costretti a rimandarlo. Abbiamo provato a contattarti nei giorni scorsi ma senza ottenere riscontro».

Questo è il contenuto del messaggio che in questi giorni stanno ricevendo diversi cittadini anche dell'Asl Napoli 3 Sud: ma è una truffa di una rete di hacker.

L'ufficio stampa dell'azienda sanitaria invita alla massima cautela e «a non cliccare sul link e in nessun caso fornire le risposte richieste, in quanto potrebbero attivare una truffa».

Il servizio vaccinale Asl Napoli 3 Sud, infatti non contatta gli utenti già prenotati sulla piattaforma in quanto i vaccini sono disponibili ed ampiamente sufficienti a coprire le esigenze.

«Per ogni richiesta di chiarimenti tutti i cittadini possono contattare il servizio relazioni con il pubblico dell'Asl Napoli 3 Sud attraverso posta elettronica e numeri telefonici indicati sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it» conclude l'azienda.