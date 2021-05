AstraZeneca over 20 a Napoli, via alle adesioni: le convocazioni con sms

Nuovo «open day» vaccinale organizzato dalla Asl Napoli 1 Centro, dopo il successo delle somministrazioni notturne tra sabato 22 e domenica 23 maggio. Lunedì 31 maggio dalle ore 9 alle ore 20 nel centro vaccinale dell'hangar Atitech di Capodichino potranno vaccinarsi i cittadini residenti a Napoli della fascia d'età 20-39. Sono 3.800 le dosi del vaccino Astrazeneca che verranno somministrate nel corso della giornata. Le adesioni si aprono stasera alle ore 20.

Per prenotarsi bisognerà collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto, oltre al nome e cognome, il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e un riferimento di cellulare del vaccinando. L'orario di convocazione arriverà attraverso sms che dovrà essere esibito prima dell'accettazione. La Asl Napoli 1 Centro ribadisce che «l'unico modo per accedere all'open day è l'aver ricevuto sms» e invita «a non anticiparsi rispetto all'orario di convocazione».