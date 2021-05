Vaccini in Campania, De Luca: «Entro luglio vaccinati tutti i cittadini di Napoli»

«Ieri in Campania abbiamo superato le 72mila vaccinazioni in 24 ore, siamo andati oltre l'obiettivo che ci eravamo prefissati qualche mese fa di riuscire a fare 60mila vaccinazioni al giorno in maniera tale di arrivare a 1,8 milioni di somministrazioni nell'arco di un mese, sempre con l'obiettivo di vaccinare tutti i cittadini di Napoli entro luglio, le isole, i capoluoghi di provincia. Se avremo le dosi necessarie riusciremo a raggiungere questo obiettivo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

«Ieri abbiamo superato la quota di 3 milioni di somministrazioni complessive e 1 milione di cittadini campani che hanno ricevuto la prima e la seconda dose. Mi sembrano dei numeri importanti, tenendo conto sempre del fatto che in Campania abbiamo 20mila dipendenti in meno rispetto alla media nazionale», ha aggiunto De Luca.