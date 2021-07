Vaccini, il pasticcio Asl a Napoli: cittadini prenotati mai convocati

Comincia oggi, a Napoli, la serie di “Open day” dedicati ai “convertiti” al vaccino. Più di 24mila napoletani che, dopo la registrazione in piattaforma avevano disertato le chiamate negli hub, ma che ora saranno protagonisti dell’operazione di recupero intrapresa dagli operatori del call center della sede Asl del Frullone. In questi giorni sono partite le telefonate per richiamare i primi 4000 cittadini che hanno dato forfait dopo l’adesione.