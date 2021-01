Vaccino Covid a Napoli, numeri per evitare le file alla Mostra d'Oltremare

Dopo le code, le attese e le lamentele dei medici pronti a vaccinarsi, arriva un radicale cambio di rotta. Da questa mattina infatti, le file chilometriche alla Mostra d'Oltremare sono state “snellite” grazie all'introduzione di un nuovo sistema. Si tratta delle suddivisione in fasce orarie, comunicata attraverso una serie di numeri distribuiti all'esterno dei cancelli. Ogni quattro ore sono previste almeno 500 persone che in questo modo dovrebbero essere più gestibili per il personale all'interno e per gli addetti all'accettazione. Un nuovo metodo che – a fronte dei disagi delle scorse ore – sembrerebbe garantire una modalità più consona al controllo ed alla prevenzione di eventuali assembramenti.

«Siamo arrivati stamattina presto – affermano all'esterno dei cancelli – e abbiamo trovato questa novità. Una nuova idea che speriamo ci possa evitare di stare ore in fila attendendo il nostro turno. Dopo le code di ieri molti di noi hanno avuto paura di presentarsi stamattina. Ma adesso speriamo che si possa procedere con più sicurezza. C'è anche chi ha deciso di andare via e tornare direttamente nell'orario prestabilito. In questo modo cerchiamo anche di evitare il freddo e le intemperie».

Una sperimentazione che finora ha evitato nuove file nell'area di piazzale Tecchio e che, attraverso l'installazione dei gazebo, ha evitato alle persone in attesa di rimanere esposti alla pioggia. «Abbiamo deciso di riorganizzarci in questo modo per la sicurezza di tutti – afferma il direttore sanitario aziendale dell'Asl Napoli 1 Maria Corvino – Stiamo distribuendo numeri dando indicazioni di specifiche fasce orarie che tutti dovranno rispettare. In questo modo le persone sapranno quando presentarsi per poter andare direttamente all'accettazione a compilare i documenti utili alla vaccinazione. Al termine della giornata comunque ci riuniremo con il nostro dirigente per valutare attentamente i risultati di questa nuova metodologia».

Attesa di risultati quindi e di nuove scorte di vaccini che, dopo le somministrazioni di questi giorni, risultano esauriti in tutta la regione. Un nuovo carico comunque sarebbe previsto per il prossimo Martedì, per fare fronte alle nuove richieste.

