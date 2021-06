Vaccini a Napoli, presto due soli hub ma medici di base a rilento

Gli hub non saranno smantellati ma verrà organizzata la loro graduale riduzione. Lo scenario programmato dall'Asl Napoli 1 per settembre 2021 potrebbe contemplare la presenza di uno o due centri vaccinali e una ristrutturazione della medicina territoriale. Si tratta di una pianificazione strettamente collegata alla variabile del contesto epidemiologico ma il primo cambiamento comincia oggi con la chiusura del punto vaccinale al museo di via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati