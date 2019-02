Sabato 23 Febbraio 2019, 10:57

Il vento che sta sferzando la provincia di Napoli ha già provocato pesanti danni e disagi in penisola sorrentina. La città più colpita è Piano di Sorrento, dove le raffiche hanno sradicato un pino all'interno di Villa Fondi. La struttura di proprietà comunale è stata immediatamente chiusa a scopo precauzionale. Stesso discorso per via delle Rose, la strada che dal centro conduce proprio a Villa Fondi e a Marina di Cassano, dove il vento ha abbattuto numerosi pini che crescevano nelle aiuole pubbliche. Off-limits anche via Ciampa e via Savino, dove pure si registra l'abbattimento di un albero. Sui Colli di San Pietro, invece, è stato divelto un cartellone pubblicitario.Sotto i colpi del vento anche Massa Lubrense: alberi abbattuti in via Maggio, verso Marina della Lobra, così come in via Nastro Verde e in via Nastro Azzurro, all'ingresso della frazione collinare di Sant'Agata sui due golfi. Negli altri centri della Costiera i residenti sono esasperati da continui black-out. I primi danni provocati dal vento hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri, polizie locali e volontari dei vari nuclei di protezione civile in quasi tutte le località della penisola sorrentina.