Verde urbano, eseguiti 10 interventi tra Posillipo e il Centro Direzionale

Altri dieci interventi sul verde urbano sono stati ultimati in questa prima settimana di agosto sul territorio del Comune di Napoli. Le zone interessate sono state: Metro Campi Flegrei - Piazzale Tecchio, Piazza San Luigi, IV Lotto rione Luzzatti, Lotto 1 Centro Direzionale, Via Edoardo Nicolardi, Colli Aminei-Pietravalle, Via Mario Pomilio 33, piazza Sannazaro, zona aeroporto Capodichino, via Oreste Salomone, divisione Siena Cavalleggeri. La mappa georeferenziata pubblicata sul sito del Comune di Napoli rendiconta 261 lavorazioni complessive concluse ad oggi dal gennaio 2022: agli interventi - si legge in una nota del Comune - coordinati dall'assessorato alla Salute e al Verde, hanno preso parte squadre di manutenzione del verde del polifunzionale di Soccavo con il sostegnoo dei 160 percettori di reddito coinvolti nel Puc, della cooperativa Primavera3 e della cooperativa 25 giugno, con la importante collaborazione di Asia e della Polizia locale.

APPROFONDIMENTI L'INFLAZIONE Caro-vacanze, nel 2022 le ferie più costose degli ultimi 50... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 2.698 casi e un morto: indice di contagio al... TORINO Albero sradicato dal vento si abbatte su un taxi in corsa: conducente...