Napoli, via Foria, le mamme: «Si spara ogni giorno i nostri figli a rischio»

«Napoli come il far west». È così che si sentono i cittadini del centro storico, negli ultimi tempi scenario quasi quotidiano di episodi di sopraffazione, violenza e microcriminalità. La sparatoria dello scorso lunedì, poco dopo le 19, in via Foria, è solo uno degli aspetti dell’emergenza che riguarda l’aumento di «rapine, scippi, aggressioni e, più in generale, la violazione delle regole di convivenza civile», come denunciano i comitati e le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati