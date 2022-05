Via Foria, napoletano arrestato dopo colluttazione con gli agenti

Un centauro tra le autovetture parcheggiate in via Foria ha spinto i poliziotti a intervenire. Così hanno colto il flagranza il ladro: lo hanno bloccato dopo un inseguimento e una colluttazione, trovandolo in possesso di un cacciavite in metallo della lunghezza di circa 26 centimetri, di un casco protettivo e di due autoradio. Inoltre, gli agenti hanno accertato che il numero di telaio dello scooter utilizzato dal 47enne era stato completamente abraso per renderlo illeggibile. Il napoletano è stato arrestato per rapina impropria, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione, riciclaggio e furto.

