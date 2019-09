Marocchino aggredito e rapinato in via Marina, arrestati due africani

Lunedì 9 Settembre 2019, 15:43

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, su segnalazione del Centro Operativo, sono intervenuti in via Nuova Marina per una rapina ai danni di un cittadino marocchino.La vittima è stata prima aggredita da due extracomunitari e poi derubata del borsello, dell’orologio e del telefono cellulare.I poliziotti hanno rintracciato e bloccato i rapinatori con la refurtiva, che è stata riconsegnata alla vittima, arrestando per rapina aggravata Lamine Hakimi, 27enne algerino, e Aiman Tahi, 20enne tunisino, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di Polizia.