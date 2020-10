Villaricca choc, 41 casi in un giorno. Il sindaco ai cittadini: «Situazione degenerata»

Quarantuno casi in una sola giornata, per un totale di 155 positivi sul territorio. Così il sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo, ha deciso di scrivere alla città: "Al bollettino dei contagiati si aggiungono altri 41 positivi - spiega - I numeri in Italia, in Campania e anche a Villaricca hanno ormai superato ogni previsione negativa. La situazione è degenerata. Cari cittadini, abbiamo alle porte un’altra chiusura totale che non sappiamo quanto durerà; un’emergenza sanitaria che si è trasformata in emergenza economica e sociale. Il governo e la Regione, a questo punto, hanno il dovere di mettere in campo misure serie di sostegno alle famiglie, alle imprese, ai professionisti, ai commercianti. Insomma - aggiunge Punzo - non bisogna dimenticare nessuno perché non è possibile mettere ancora di più la nostra gente in ginocchio. Come amministrazione comunale, nel nostro piccolo, metteremo in campo, come abbiamo sempre fatto, qualsiasi iniziativa che possa rientrare nei nostri poteri e nelle nostre possibilità".

