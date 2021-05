Villaricca, 2 comunioni alla "Lanterna": multate 36 persone, locale chiuso 5 giorni

Alla "Lanterna" di Villaricca, il noto ristorante del corso Europa, si festeggiavano ben due comunioni. I carabinieri della locale stazione sono così intervenuti e hanno sanzionato 36 persone. Sanzionato anche il titolare della storica attività ubicata sulla circumvallazione esterna.

Il ristorante resterà chiuso per cinque giorni. Analoghi controlli e sanzioni sono state comminate anche a un ristoratore di Quarto. All'interno del locale di via Casalanno, sempre in barba alle normative anti Covid, venivano serviti all'interno 14 clienti. Tutti sanzionati insieme con il titolare della struttura. Il locale resterà chiuso per cinque giorni.