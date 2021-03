Violenza sulle donne, 39enne accoltellata 12 volte a Napoli: il compagno fugge e si costituisce nella notte a Orvieto

È stata accoltellata ripetutamente e ritrovata in una pozza di sangue nella propria abitazione. La 39enne napoletana, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli, è riuscita a chiedere aiuto poco prima di perdere le forze, telefonando alla sorella questa notte, subito dopo aver subito l’assalto con 12 coltellate inflitte soprattutto nella zona del torace.

Da quel momento sono scattati i soccorsi e l’intervento della polizia di Stato sul posto. L’ambulanza del 118 è arrivata in 4 minuti a casa della donna in via Filippo Cavolino, nel quartiere San Carlo all’Arena e l’equipe di sanitari ha prestato i primi soccorsi alla donna che è stata trasferita di urgenza al Cardarelli.

Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine sembra che la 39enne, mamma di un minore, avesse avuto una lite con il convivente che da sei anni abitava con lei. L’uomo, dopo la lite è fuggito con la propria auto e si è costituito questa notte presso una caserma dei carabinieri in provincia di Orvieto.

