8 marzo a Napoli, stiscione sulla facciata del Palazzo della città metropolitana

Alle 15, verrà installato uno striscione sulla facciata del Palazzo di Piazza Matteotti, sede della Città metropolitana di Napoli, «per testimoniare l'impegno e la sensibilità della Città metropolitana sulla tematica delle Pari opportunità». Il messaggio che si intende lanciare, spiega una nota, «è quello che 'Le conquiste e i diritti delle donne hanno bisogno di curà, una cura costante, tale da non smorzare, bensì rafforzare, l'affermazione sociale ed economica delle donne». Successivamente il programma, sviluppato insieme alla consigliera di Parità della Città metropolitana, Isabella Bonfiglio, prevede una serie di incontri con i ragazzi delle scuole superiori dell'area metropolitana ai quali parteciperanno donne che si sono distinte nei vari campi, professionale, sportivo, scientifico, medico, giuridico, imprenditoriale, dello spettacolo, per offrire modelli femminili positivi e vincenti alle giovani generazioni.

Saranno coinvolte, ad esempio, le ragazze del Calcio Napoli, donne magistrato, professioniste, imprenditrici, donne che si sono affermate nella società che incontreranno, in Dad, le ragazze e i ragazzi delle scuole. «Si tratta di un progetto di alto profilo - dichiara Rescigno - perché è dalle giovani generazioni che bisogna partire per formare una società migliore. Occorre diffondere la cultura di genere e sensibilizzare sulla problematica della violenza sulle donne, ancora troppo presente nei nostri territori e in tutto il Paese. Ed è fondamentale la vicinanza della Città metropolitana di Napoli ai Comuni, che rappresentano il primo importante ente cui i cittadini, le donne in questo caso, possono rivolgersi in caso di difficoltà«. L'obiettivo della nostra azione politica è quello di formare donne forti ed indipendenti: per farlo occorre fornire gli strumenti per poter realizzare i progetti e i sogni di tante donne, che troppo spesso devono soccombere e sottostare a concezioni e imposizioni patriarcali. Partire dalle scuole e dagli studenti, che saranno le donne e gli uomini del domani, rappresenta per noi una priorità».

Il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, dichiara: «Sosteniamo con grande convinzione l'iniziativa messe in campo dalla consigliera delegata e dalla consigliera di Parità. La Città metropolitana in questi anni è stata sempre in prima linea per la diffusione della cultura di genere e per l'affermazione dei diritti delle donne nella società. Portare queste donne forti, coraggiose e indipendenti nelle scuole costituirà un validissimo esempio cui ispirarsi, e noi sappiamo bene che gli esempi valgono più di mille parole».

