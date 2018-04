Martedì 24 Aprile 2018, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 10:29

Giugliano. Donne vittime di violenza, la Regione finanzia il progetto di sostegno del Comune di Giugliano. Inclusione socio-lavorativa della donna vittima di violenza, azioni di accoglienza ed orientamento al lavoro, tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. La regione Campania ha finanziato il progetto presentato dal Comune di Giugliano nell'ambito dell'avviso pubblico “Svolte”: Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative.La proposta del Comune di Giugliano è stata ammessa a finanziamento per l'importo massimo, 64.000 euro. La rete di partnerariato vede anche la partecipazione della Confesercenti di Giugliano.“Questo finanziamento ci consente di integrare l’offerta di servizi a favore delle donne vittima di violenza di genere -spiega l’assessore alle pari opportunità, Carla Rimoli-. Potremo, infatti, porre in essere delle azioni positive per l’emancipazione economica e l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, liberandole dal ricatto economico”.