Vittorio Carità ucciso da una partita di eroina killer: è caccia al pusher dell'ultimo dandy di Napoli

Non è l'unico caso di overdose e non è chiaro chi gli abbia fornito la droga. Poi c'è la qualità della sostanza, il taglio, che in certi casi porta la firma del pusher, se non addirittura di un intero contesto criminale. Com'era composto quel cocktail di droga? Era solo eroina e basta? E come è arrivata nella sua abitazione? La dose gli è stata venduta così, è stato miscelata in un secondo momento, in circostanze ancora da chiarire? Sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati