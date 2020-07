Vomero, segue giovane in pizzeria per rubargli lo scooter: arrestato dopo inseguimento

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per furto Vittorio Nardelli, 48enne già noto alle forze dell'ordine.

Transitando in via San Domenico, i militari hanno incrociato l'uomo e un suo complice a bordo di due scoote riuscendo a bloccare Nardelli dopo un breve inseguimento. Da primi accertamenti, i carabinieri hanno constatato che lo scooter con il quale viaggiava il 48enne era stato rubato poco prima in via Luca Giordano all’ignara vittima a cui gli è stato restituito dopo averlo rintracciato all’interno di una pizzeria a cenare con gli amici. Il ragazzo all’oscuro di tutto e non accortosi di essere stato pedinato ha ringraziato i militari dell’Arma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA