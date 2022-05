Rapina aggravata ai danni di un noto centro scommesse del Vomero e ricettazione. Su autorizzazione del procuratore della Repubblica di Napoli, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne napoletano, «colto nell’utilizzo di due scooter provento di altro delitto, entrambi i reati in concorso con persona in corso d’identificazione».