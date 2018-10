Chiuso il Porto-Scala: lavori urgenti, i waterfront devastato dalla tempesta

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 16:25

TORRE DEL GRECO - Gravissimi danni dopo il temporale di lunedì, chiuso il waterfront di Torre del Greco. "Divieto temporaneo di transito fino al regolare ripristino dello stato dei luoghi". Scenario post-apocalittico al Porto-Scala, la passeggiata pedonale da 2 milioni di euro realizzata con i fondi comunitari di Piu Europa: la tempesta di due giorni fa ha causato una mareggiata e ha fatto franare il costone lavico che avvolge l'opera.Distrutta la passerella in legno, invasa da detriti, ciottoli e rifiuti; anche i bagni chimici hanno ceduto e sono stati trasportati sulla scogliera dalla furia della natura; impraticabili le giostre dell'area play, cartelli e segnaletica divelti dal vento sono crollati nel parcheggio.E così, per motivi di sicurezza, il Comune ha transennato tutto: da oggi il waterfront è chiuso, con il divieto temporaneo di transito pedonale fino al regolare ripristino dello stato dei luoghi. Danni ingenti anche a tutto il porto, spazzato per due giorni da venti fortissimi di scirocco: sono affondati tre gozzi al molo di ponente e l'Arca di Noè, una barca a motore ancorata al molo di levante, ma entrambi i bracci sono stati allagati dal mare ingrossato dalla tempesta.