Webuild porta l'alta velocità collegando Napoli e Bari in due ore: modello di infrastruttura sostenibile

La linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari punta a diventare un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia. Con tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, la linea permetterà di avvicinare Nord e Sud del paese con la previsione di viaggio da Milano a Bari in sei ore.

Sulla Napoli-Bari i treni viaggeranno infatti fino alla velocità di 250 Km/h attraversando numerosi territori interni per collegare comunità e economie a rischio spopolamento, abbattendo i tempi di percorrenza dalla Puglia verso la Campania, il Lazio e il resto del Centro-Nord e viceversa.

Il Gruppo Webuild è impegnato nella realizzazione di due tratte della linea AV/AC Napoli-Bari, ossia la Apice-Hirpinia e la Napoli-Cancello. La prima prevede una sezione lunga 18,7 Km tra la stazione di Apice in provincia di Benevento e quella di Hirpinia sita nel comune di Ariano Irpino in provincia di Avellino, la costruzione della stazione di Hirpinia, 3 gallerie naturali e 4 viadotti.

La tratta Napoli-Cancello, che prevede una sezione di 15,5 Km tra il capoluogo campano e località Cancello, consentirà di portare i binari della linea a servizio della nuova stazione di Napoli-Afragola che in futuro diventerà la fermata di interscambio passeggeri tra i servizi regionali e l’alta velocità incrementando l’accessibilità complessiva al trasporto ferroviario nel nodo di Napoli.

Ѐ prevista, infine, la realizzazione della nuova stazione di Acerra e di due nuove fermate per i servizi metropolitani, Casalnuovo e Centro Commerciale.

La realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli-Bari si sta affermando anche come volano di sviluppo economico ed occupazionale nell'area: le due tratte vedono oggi all’opera oltre 600 addetti tra diretti e indiretti e una lunga filiera di fornitori rappresentata da circa 500 aziende soprattutto nazionali.