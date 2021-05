Carabiniere picchia un giovane con le mani alzate nel Napoletano, il video scandalo sul web

Due calci a un giovane con le mani alzate che dice: «Non ho niente». È il video diffuso in rete dal gruppo denominato Welcome to Favelas, attivo sui social e sulle app di messaggistica istantanea, che mostra un carabiniere che colpisce con violenza un giovane a Terzigno, in provincia di Napoli.

«Il comando provinciale carabinieri di Napoli - recita una nota ufficiale dell'Arma - ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti dell’Arma, valori di umanità e vicinanza, a cui si ispira quotidianamente l’agire dei tanti carabinieri che, con sacrificio e dedizione, operano per garantire i diritti e la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio anche la propria vita».