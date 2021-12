Whirlpool, assemblea a Napoli: la mobilitazione per il lavoro continua

«Nell'assemblea di oggi i lavoratori hanno appreso in che fase si trova la vertenza, incentrata ora sulla ripresa lavorativa nel minor tempo possibile. Il Consorzio parla di tempi oltre l'anno per la piena assunzione di tutti. Certo è che noi vogliamo che ci sia un unico soggetto che permetta di ritornare tutti nello stabilimento di via Argine». È quanto riferisce Vincenzo Accurso, della Rsu della Whirlpool di Napoli in merito all'assemblea che si è svolta questa mattina per informare i lavoratori sullo stato della vertenza.

«Fin quando non saremo rassicurati sulla concretezza dei progetti e la cessione del sito alla nuova iniziativa - precisa Accurso - non uscirà nessun pezzo dal sito. Il ministero del lavoro e la Regione Campania devono garantirci un percorso collettivo di formazione e preparazione per poter essere pronti nel minor tempo possibile al momento delle aperture dei cancelli».