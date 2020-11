Whirlpool, sciopero generale in piazza Dante e flash mob dei lavoratori: «Siamo il simbolo della lotta»

E' iniziato con il suono del tamburo e gli slogan delle operaie della Whirlpool lo sciopero generale di quattro ore, indetto da Cgil, Cisl e Uil. Un presidio in Piazza Dante a Napoli che ha visto avvicendarsi sul palco rappresentanti sindacali, istituzionali e lavoratori delle aziende messe in ginocchio da questa pandemia. Un momento di confronto con le tante anime del territorio, unite dalla crisi occupazionale che nella fabbrica di via Argine, hanno riconosciuto un simbolo di lotta in difesa del lavoro.

«La vertenza Whirlpool – dichiarano i sindacati – è alla base delle nostre battaglie. E' il vero baluardo contro l'impoverimento delle nostre terre e la desertificazione industriale. Non possiamo permettere che la multinazionale la faccia franca perchè vorrebbe dire aver creato un grave precedente. Oggi diamo voce ai lavoratori che supportiamo ed a cui ci sentiamo sempre più vicini. In questo momento difendere l'occupazione è la cosa più importante da fare, per sperare in una ripresa rapida dopo il covid».

Delusioni, speranze e progetti per un futuro ancora incerto. Queste le emozioni al centro di una mattina a cui hanno preso parte, oltre alle realtà lavorative, anche membri del comune di Napoli. «La nostra città – afferma l'assessore al lavoro Monica Buonanno – intende supportare i metalmeccanici e gli operai. Tutte quegli uomini e quelle donne che con il loro lavoro, creano sviluppo in territori difficili come quello di Ponticelli. Crediamo sia necessario dare voce ad ognuno di loro, affinchè situazioni e disastri sociali come quello della Whirpool non si ripetano più».

