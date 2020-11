Whirlpool Napoli, gli operai tornano in strada: «Siamo stati abbandonati da tutti»

Vanno verso la stazione centrale gli ex dipendenti della Whirlpool di Napoli che questa mattina, sono tornati in corteo per le strade della città. Una manifestazione, la prima dopo l’interruzione delle attività, con cui intendono ribadire la loro intenzione di non arrendersi.

«Siamo stati traditi da tutti - urlano in strada - e adesso siamo soli a lottare ma non torneremo indietro e non ci arrenderemo. Abbiamo capito che questa è l’unica cosa che possiamo fare, continuare a essere uniti nelle azioni di protesta che porteremo avanti. Vogliamo continuare a lavorare nella nostra città e a creare sviluppo per il nostro territorio».

Ultimo aggiornamento: 10:37

