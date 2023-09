La Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Meridionale tornano a Napoli: una settimana di orientamento

Il battito del tempo. 5 giorni per un'idea del futuro è lo slogan che caratterizza la settimana di orientamento della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Meridionale che si terrà a Napoli dal 4 all'8 settembre prossimi. Si parte lunedì 4 settembre, alle 14.30, nell'Aula Piovani del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Porta di Massa, 1, con l'accoglienza degli studenti e l'inaugurazione del secondo anno accademico della SSM da istituzione autonoma e in accordo con la Normale.

In programma le Lezioni Magistrali, presiedute dalla professoressa Daniela Luigia Caglioti, di Nadia Rega su 'Storia di una luce che viene dal mare e altri racconti di fotochimica risolta nel tempò, Andrea Mazzucchi dal titolo 'Il testo nel tempo: tra storia della tradizione e diffrazioni ermeneutichè e di Stefania Pastore sul tema 'Mappe, viaggi, esili: la nascita del mondo moderno".

Per le giornate successive, oltre alle Lezioni Magistrali e ai seminari di area umanistica e scientifica, sono previsti transfer e visite nelle strutture federiciane o collaboranti con l'Ateneo: il Tigem, il Complesso dei Santi Marcellino e Festo, sede della Scuola Superiore Meridionale, il Parco Archeologico di Pompei, il Complesso di San Giovanni a Teduccio con un incontro alla Apple Academy, e Villa Ferretti a Bacoli. La settimana di orientamento terminerà nel pomeriggio di venerdì 8 settembre con lo spettacolo 'Il battito del tempo: Le parole e la musicà a Bacoli nella splendida sede federiciana sul mare.

Le due Scuole: La Scuola Superiore Meridionale è un luogo dedicato all'alta formazione in cui i migliori studenti di tutto il mondo hanno il tempo, lo spazio e gli strumenti per contribuire all'avanzamento della conoscenza attraverso la ricerca.

Le sfide scientifiche, tecnologiche e culturali trovano qui un ambiente fertile, aperto e stimolante, dove si sviluppano il sapere critico, il rigore scientifico, la curiosità intellettuale. Il talento dei suoi allievi e allieve, l'innovatività della ricerca, l'interazione con la società, sono i valori costitutivi della sua identità. La collaborazione tra le due Scuole, sancita un anno fa e della durata di 5 anni, con la sottoscrizione di un accordo tra il direttore della Normale, professore Luigi Ambrosio, e dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, professore Arturo De Vivo, per favorire la collaborazione didattica e scientifica tra le due istituzioni. L'accordo rende possibile, infatti, agli allievi di Pisa e Firenze della Normale di seguire i corsi di studio e i seminari, e collaborare a progetti di ricerca che si svolgono a Napoli, presso la Scuola Meridionale, e, viceversa, agli allievi della Scuola Meridionale, di fare altrettanto in Toscana.