Controesodo, tra i napoletani rientrati in città c'è anche Sergio Assisi: «Ero a Ischia per il mio nuovo film»

Ed anche il mese di settembre è tornato. Così anche gli ultimi napoletani hanno fatto rientro in città. È sera, e gli aliscafi in arrivo dalle isole sbarcano un bel numero di passeggeri al molo Beverello (anche se - a colpo d'occhio - in netta minoranza rispetto al weekend scorso, quello del grande controesodo).

Stavolta tra i partenopei incontrati c'era anche il noto attore napoletano, Sergio Assisi, appena arrivato in città dopo un periodo trascorso sull'isola Verde. Ma attenzione, da come spiega ai microfoni del Mattino, non era lì per una vacanza: «Stiamo preparando un nuovo film ambientato a Ischia. È una commedia scritta da me e che coinvolge tantissimi belli attori, ma non aggiungo altro, mi piace solleticare la curiosità del pubblico». Così commenta Assisi, lasciando - volutamente - un pizzico di suspense in vista del suo nuovo film che - da come aggiunge - uscirà sul grande schermo delle sale cinematografiche. Invece, tornando al discorso delle vacanze, racconta che ha trascorso solo qualche giorno in montagna.

Tra i diversi napoletani ascoltati al Beverello c'è chi racconta che quest'estate è riuscito a fare solo una settimana a Ischia. Si tratta di un gentile signore pensionato in compagnia della moglie. Anche Daria, stesso periodo sull'Isola Verde. Lei ha 21 anni, ed è rientrata a Napoli per riprendere a lavorare: «Sono stata a Ischia Porto, qui ho trascorso qualche giorno in totale tranquillità - racconta in compagnia di un'amica - Forse anche troppa, considerando che c'era poca gente, ma quest'anno abbiamo scelto di fare giusto un po' di mare per rilassarci». Mentre, ascoltando le parole di Pasquale, c'era molta affluenza sull'isola di Capri durante quest'ultima settimana di agosto: «L'abbiamo trovata un po' caotica rispetto agli altri anni, ma è sempre incantevole - commenta soddisfatto in compagnia della sua famiglia - Quest'anno ho trascorso una settimana sull'Isola Azzurra e un'altra a Saint Tropez».

Più movimentata, invece, l'estate di Serena: «Sono stata prima qualche giorno in Puglia, poi ho fatto un viaggio in Turchia di due settimane, ed ora sono di rientro dall'ultimo bagno a Capri». Ha 28 anni, è napoletana, ma lavora in un'altra città: «Rientro il 4 settembre, quindi l'ultimo bagno mi è servito per recuperare un po' di energie che mi serviranno in vista del nuovo anno». Ma tra le persone incontrare c'è anche chi racconta che preferisce tornare sempre dove è stato bene: «Sono appena rientrato da Ischia, dove ho trascorso tutto il mese di agosto - spiega Giovanni - passo sempre le vacanze lì con la mia famiglia e il solito gruppo di amici. Ormai da tre generazioni è così». Il giovane trentenne napoletano vive a Milano e da poco ha iniziato un nuovo lavoro all'interno di una start up: «A breve tornerò al Nord e, nonostante sono diversi anni che lontano da Napoli, è sempre difficile salutare la mia famiglia - poi chiosa - Ma per quanto siano belle le vacanze, dopo un po' deve tornare anche la vita di tutti i giorni, altrimenti diventa monotona anche la vita in vacanza», conclude con saggezza e maturità. Ed ecco che riparte la routine, segnata dal ritorno sul posto di lavoro, la vicina riapertura delle scuole e, dulcis in fundo, il tipico traffico urbano. Eh sì, perché in fondo settembre ha sempre quel sapore nostalgico di un’estate che sta per finire ma, che al contempo, cela un retrogusto energico tipico delle cose nuove che stanno per iniziare. Ebbene sì, perché questo è anche il mese in cui si prende mano alla tipica lista delle cose procrastinate. Insomma la tanto temuta list of good intentions: quella dove vengono appuntanti i buoni propositi. Così, un po’ come succede con l’inizio del nuovo anno, c’è chi inizierà con l’iscriversi in palestra per restare in forma e chi, invece, punta a darsi da fare sul posto di lavoro per poi riprendere a viaggiare.