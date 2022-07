Approdi d’autore, i premi e la kermesse a Ischia sabato 16 luglio

“Approdi d’autore” è un progetto culturale vivo e interdisciplinare avviato dall’editore Pietro Graus a Capri, nel 2005, e sviluppato, a partire dal 2006, sull’isola d’Ischia dove ritorna sabato 16 luglio 2022, alle 19:30, con la XVIII edizione dell’omonimo premio, nella cornice del molo turistico “Pablo Neruda” a Sant’Angelo. Un'iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana e della Regione Campania e in collaborazione con l’associazione “Amici di Sant’Angelo”, con Radio Punto Nuovo e, naturalmente, con Graus Edizioni.

Aperta al pubblico e affidata alla conduzione di Ciro Cacciola, la kermesse sarà animata da performance artistiche, reading, poesia, videoproiezioni e dj set. Due premi “Leader nella Comunicazione” saranno assegnati a Benedetta Paravia (in arte Princess Bee) per il suo progetto televisivo Hi Dubai Hi Emirates, e alla società di consulenza per le risorse umane (HR) Focus consulting per il libro-progetto Le stanze delle donne. Le cose che ci fanno stare bene.

Sul palco saranno premiati tanti altri autori: Clea Allocca per La pancia pensa; Elio Bava per Dal dentista senza paura; Giuseppe Catapano e Luca Filipponi per Un’Europa In Utile; Lucio De Angelis per Prison Sapiens. La chiamata del titano; Generoso di Biase per Nella mente di un superficiale; Clemente Golino e Giuseppe Catapano per Coronavirus: impresa possibile?; Maria de Gregorio per L’anello di cenere; Eduardo Esposito per Alessandro il Grande. Dalla storia al teatro; Luigi Fiumara per Il cielo tra di noi; Giampiero Lisi per Il soldato abbandonato; Mario Longobardi per Specchi graffiati; Marta Krevsun per Orfani emozionali. I bambini senza tempo; Maria Rosaria Palma per Era stata una strana giornata; Massimo Perrino per la raccolta di poesie in Napoletano Soli; Marianna Scagliola per Una famiglia allargata, cane compreso e Paola Tortora per Altrove. Infine, il premio Creatività per il miglior evento letterario sarà assegnato a Ciro Thierry Perrella, ceo di Fiera del Mobile di Riardo, per la presentazione del libro Uno svizzero napoletano.