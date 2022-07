In attesa delle 48 ore di Amazon Prime Day, la piattaforma di e-commerce più usata al mondo, Amazon, dedica una giornata ai suoi clienti Prime, per una serie di offerte a prezzi vantaggiosi e sconti speciali applicati ai tanti device Amazon in vendita.

Dalle 12 di oggi, infatti, tutti gli abbonati al servizio Prime, che come è noto dà diritto alla consegna dei prodotti con il trasporto più rapido, offre l'accesso ai contenuti in streaming, film e serie tv, su Prime Video, alla musica di Amazon Music, troveranno i device brandizzati Amazon, tra cui Fire Stick, Amazon Echo, Echo Show, Amazon SmartPlug e molti altri a prezzi davvero convenienti.

Sui device Amazon Alexa è già Prime Day: ecco tutte le offerte

Ed ora diamo un'occhiata ad alcuni dei device che si possono trovare a sconto, per tutta la giornata di oggi, in attesa del 12 e 13 luglio, i giorni deputati per Amazon Prime Day.

Fire TV Cube, lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa. Venduto con il 42% di sconto. Il più potente lettore multimediale Fire TV - Il potentissimo processore hexa-core ti offre un’esperienza di streaming in 4K, rapida e senza intoppi. Intrattenimento a mani libere - Dimentica il telecomando e trova i tuoi contenuti preferiti usando solo la tua voce. Controlla la TV con la tua voce - Usa la tua voce per controllare soundbar e ricevitori A/V compatibili e cambiare canale. Basta chiedere ad Alexa - Grazie all’altoparlante integrato, puoi chiedere ad Alexa di consultare il meteo, spegnere le luci e molto altro, anche quando la TV è spenta.

Kindle, ora con luce frontale integrata è venduto con il 44% di sconto. La luce frontale regolabile ti permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole.

Leggi senza distrazioni. Evidenzia un passaggio, cerca una definizione, traduci una parola o regola la dimensione dei caratteri senza lasciare la pagina che stai leggendo. Scegli tra milioni di libri e giornali. Può contenere migliaia di titoli, per portare la tua libreria sempre con te. Gli iscritti a Prime hanno inoltre accesso illimitato a un’ampia selezione di libri, riviste e molto altro. Con una singola ricarica la batteria dura settimane, non solo poche ore.

Tablet Fire HD 10 è scontato del 33%. Dotato di uno schermo Full HD da 10,1", 32 o 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD, potente processore octa-core e 3 GB di RAM, batteria con autonomia fino a 12 ore e ingresso USB-C per una ricarica più facile. Ricarica completa in meno di 4 ore.

Amazon Echo di 4ª generazione con il 40% di sconto. Questo bundle è formato da un Echo e una Philips Hue Lampadina Connessa (E27) – tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente. Audio di alta qualità - Echo ti offre alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente. Controlla la musica con la tua voce - Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali, oppure stazioni radio, podcast e audiolibri Audible.

Supporta l’audio HD senza perdita di qualità, disponibile con i servizi di musica in streaming compatibili, come Amazon Music HD. Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro.

Fire TV Stick 4K Max, con telecomando vocale Alexa e comandi per la TV con il 43% di sconto rispetto al prezzo originale. Vivi il cinema a casa tua - Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Intrattenimento senza limiti - Goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato. TV in diretta e gratuita - Guarda la TV in diretta, i notiziari o gli eventi sportivi con gli abbonamenti a DAZN, Mediaset Infinity e molti altri. Guarda gratuitamente contenuti su RaiPlay e YouTube. Telecomando vocale Alexa - Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce. Trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati. Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando.

Echo Dot, l'altoparlante intelligente di Amazon venduto al prezzo ribassato del 64%, con un rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli. Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Con Audible puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti. Audio più ricco e potente - Associalo a un altro Echo Dot (3ª generazione) per un audio stereo potente. Per riempire di musica casa tua, puoi usare più dispositivi Echo compatibili in varie stanze. Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro. Resta sempre in contatto con gli altri - Chiama e invia messaggi senza dover usare le mani a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype. Con la funzione Drop In, puoi anche chiamare immediatamente un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza.