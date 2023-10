Procida, Samuel Di Mattia dona un'opera dedicata a Massimo Troisi

A Procida, lo scorso 6 Ottobre 2023, un’opera pittorica dedicata al grande Massimo Troisi è stata donata al Comune di Procida dall’artista italo-francese Samuel Di Mattia che ha voluto così omaggiare l'isola di “Arturo” e l’indimenticato attore-regista partenopeo. L’opera, dal titolo “Metafora”, ritrae l’icona del cinema italiano nei panni di Mario Ruoppolo, il protagonista de "Il Postino", la pellicola diretta dallo stesso Troisi nel 1994, le cui scene furono girate in larga parte sull'isola di Procida. L’opera donata da Di Mattia è stata realizzata con tecnica mista su tela, e misura ottanta centimetri di altezza per sessanta centimetri di larghezza.

«Oltre a rappresentare un tributo significativo all’eredità artistica del grande attore partenopeo – afferma il Divulgatore artistico Ivan Guidone –, l’opera di Samuel Di Mattia è particolarmente innovativa poiché è stata realizzata nello stile della Street Art e del Graffitismo, correnti artistiche che hanno contribuito alla genesi della sua singolare cifra stilistica.» Ricordiamo che l'artista Samuel Di Mattia ha partecipato nel Luglio scorso alla rassegna Procida Segni D’Arte svoltasi al Palazzo d’Avalos di Procida, dove ha esposto in anteprima l’opera dedicata a Troisi, poi donata alla municipalità procidana.



A tal uopo, il Delegato alla Cultura Michele Assante del Leccese precisa: «Non è solo un onore per noi aver accettato l’opera di questo valido artista, ma un ulteriore passo in avanti compiuto per la costituzione di un museo comunale che in futuro comprenderà le tante opere donateci spontaneamente dagli artisti».



Alla cerimonia di consegna dell'opera, oltre allo stesso artista Di Mattia, erano presenti il Sindaco

Dino Ambrosino, il Delegato alla Cultura Michele Assante del Leccese, il Sociologo e Giornalista

Ivan Guidone, ideatore dell'evento. Erano inoltre presenti: l'artista Arianna Spizzico, Ilaria Ciccarelli ed il Delegato alle Politiche Giovanili Luigi Primario.