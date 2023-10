Sant'Antimo, volontari contro il degrado del Bosco di Capezza

Un gruppo di volontari, chiamati a raccolta dall'associazione "Boschi Puliti", si cimenterà, domattina, nella pulizia dell'area verde, di circa tre ettari, situata ai confini con la statale Appia. Sversamenti di rifiuti abusivi, spesso anche di quelli classificati come pericolosi, come l'amianto, cementificazione selvaggia deturpano, oramai da decenni, la zona un tempo destinata all'agricoltura ed a passeggiate nel verde. Il degrado dell'area, che è di proprietà di privati, è facilitato anche dal fatto che sia ampia ed appartata e facilmente accessibile.

Negli anni, si è spesso programmato il tentativo di trasformarla in un parco pubblico, ma l'instabilità amministrativa non ha consentito che si affrontasse questa problematica, insieme a tante altre legate alla qualità della vita dei cittadini, con continuità e determinazione.

Intanto si arma il volontariato, per sensibilizzare i residenti a non dimenticare che il "Bosco di Capezza" rischi di scomparire.

"Boschi Puliti" è nata tre anni fa a Catanzaro, dopo un incendio in una grande pineta, e sta iniziando a fare proseliti nel resto d'Italia. Ad organizzare l'evento Tania Ferone, responsabile per la Campania dell'associazione: «Grazie all'impegno mio e del presidente Alfredo Moniaci, siamo riusciti ad organizzare una manifestazione interregionale. La giornata ecologica in difesa del territorio si svolgerà contemporaneamente anche a Cosenza, Pentone e Catanzaro». A Sant'Antimo il raduno dei volontari è previsto alle 9.00, in via delle Azalee 21.