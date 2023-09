Sant'Antimo: ai domiciliari Imbemba, narcos del clan Verde

Il gup di Napoli Giuseppe Sepe ha concesso gli arresti domiciliari per Massimiliano Imbemba, ritenuto affiliato al clan camorristico del Napoletano Verde, accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Imbemba (difeso dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Leopoldo Perone) è stato condannato in primo grado a otto anni di reclusione.

Lo scorso luglio il processo (con il rito abbreviato) a presunti esponenti dei clan Puca, Verde e Ranucci di Sant'Antimo , si concluse con 13 condanne: 16 anni di reclusione per Armando Angelino; 13 anni e 4 mesi di reclusione per Antimo Ceparano; 10 anni di reclusione per Antonio Arena, Salvatore Di Domenico, Stefano Fantinato, Carmine Petito, Gaetano Pecoraro; 8 anni di reclusione per Antimo Belardo, Emanuele Chiatto, Francesco Ianniciello, Massimiliano Imbemba, Nicola Rinaldo; 3 anni di reclusione per Angela Belardo.