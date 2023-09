Caivano, arriva il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

“Triplice incontro” a Caivano per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il rappresentante del governo, accompagnato dal commissario straordinario per la ricostruzione Fabio Ciciliano si è recato stamattina al Parco verde, presso la chiesa di San Paolo Apostolo, dove è stato accolto da don Maurizio Patriciello e dai cittadini.

Il sacerdote ha chiesto, tra l’altro, al ministro un impegno concreto per creare nuove occasioni di lavoro anche per i meno giovani, con l’obiettivo di garantire una maggiore serenità in quelle famiglie più bisognose.

A tal proposito Urso ha preannunciato due emendamenti al decreto Caivano con l’inserimento della città nella cosiddetta “zona franca urbana” e l’applicazione della legge 181.

Un provvedimento, questo, che di fatto mette a disposizione incentivi e sgravi fiscali per attirare nuovi investimenti industriali sul territorio che, di conseguenza, creeranno pure nuove posti di lavoro.

Poi Urso ha fatto visita anche all’Iti Morano, distante poche decine di metri dalla parrocchia di don Maurizio, incontrando la preside coraggio Eugenia Carfora.

Nel corso della visita, il ministro ha evidenziato che saranno attivati corsi di formazione di eccellenza per favorire assunzioni agevolate per gli studenti e successivamente si è recato presso il centro delle politiche sociali, sul Corso Umberto I, per ascoltare le richieste di una delegazione di imprenditori della zona Asi di Pascarola.