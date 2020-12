Baia Sommersa, scoperto un nuovo mosaico del III secolo a Punta Epitaffio

Un nuovo mosaico è stato scoperto dagli archeologi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei nella zona di Baia Sommersa in prossimità di Punta Epitaffio. Delfini, ricci, murene e forse tonni, resi con tessere bianche e nere, “nuotano” tra sottili onde stilizzate, in questo pavimento di un piccolo cortile, databile, in prima ipotesi, al III secolo dopo Cristo: «Il mosaico è parte di un nuovo, interessantissimo settore che stiamo esplorando lungo il perimetro del lacus baianus, vicino alla Villa c.d. con ingresso a protiro - si legge in una nota diramata dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei - Prima di renderlo visitabile, c’è sicuramente bisogno di un intervento di restauro, che speriamo di poter presto mettere in atto insieme all’équipe dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il restauro coordinata da Barbara Davidde».

Questo mosaico è stato a lungo inseguito dagli archeologi del parco. Un progetto che viene condotto da diversi mesi dalla Naumacos Underwater Archaeology and Technology, che svolge un importante lavoro di rilievo e documentazione, insieme al nucleo subacqueo dei carabinieri, che sono da supporto nelle immersioni, nonché, i fotografi Edoardo Ruspantini e Pasquale Vassallo per le suggestive immagini.

