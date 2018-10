Ciclo del Credito, la Banca di Credito Popolare apre agli studenti

Martedì 30 Ottobre 2018, 11:00

La Banca di Credito Popolare e il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II partecipa al Mese dell'Educazione Finanziaria, organizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, con un incontro tematico sul tema dell'istruttoria di fido come momento valoriale per l'impresa richiedente e per la banca concedente.Con la consapevolezza di quanto sia fortemente percepita dai giovani la necessità di conoscere e approfondire i temi della finanza e convinta che una banca debba avere un ruolo di primo piano nell'accrescere le conoscenze economico-finanziarie delle nuove generazioni, la BCP è impegnata nella diffusione di una migliore cultura finanziaria in modo concreto e pratico.Gli studenti universitari saranno accolti nell’auditorium di Palazzo Vallelonga per un seminario sul Ciclo del Credito finalizzato all'approfondimento del processo di affidamento e del merito creditizio che quotidianamente viene svolto dalla banca a supporto delle imprese territoriali. Un percorso formativo per toccare con mano che cosa significa concretamente istruire una pratica di fido... dall'istruttoria, alla concessione, al binomio rischio/rendimento.