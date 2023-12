Capodanno a Napoli: l'ultimo è dei giovani con Geolier, gli Slf, Lda, Settembre a piazza del Plebiscito

A piazza del Plebiscito uno dei quattro eventi di capodanno organizzati dal comune di Napoli con il sindaco Gaetano Manfredi e una folla gremita di giovani per ballare e cantare sulle note del rap napoletano.

Tanti i giovani artisti napoletani che si sono esibiti sul palco del centro del capoluogo partenopeo tra cui gli Slf, Coco, Enzo Dong, Plug, Voga, Gelo, Lda e direttamente dal palco di x-Factor anche la stella emergente Andrea Settembre.

Ospite tanto atteso all'evento Geolier che ha scatenato il pubblico sulle note di alcune delle hits del 2023, in chiusura con gli Slf, il gruppo composto da MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz, gruppo emergente del panorama del rap campano.

L'evento è stato organizzato dal comune di Napoli in collaborazione con il team di Enzo Chiummariello, manager della maggior parte di quelli che sono gli artisti più ascoltati degli ultimi tempi, non solo da fan napoletani.

Il sindaco Gaetano Manfredi è intervenuto: «Abbiamo una grande qualità di giovani artisti che percorrono le nuove tendenze musicali, molto ascoltati e seguiti in Italia e all'estero, sono una grande risorsa per la città. Abbiamo anche voluto valorizzare questo grande patrimonio stasera 30 dicembre, c'è una grande affluenza di giovani proprio per riaffermare questa centralità di Napoli come grande capitale della musica».

Il sindaco Manfredi ha anche aggiunto che tra gli obiettivi del 2024 c'è quello di rafforzare la linea che rende Napoli come grande capitale della cultura italiana, anche dando risposta alle esigenze di tanti giovani e per la crescita economica.

Tra gli artisti esibiti nella sera del 30 dicembre anche Rose Villain, artista conosciuta anche per il singolo «Fantasmi» creato insieme all'artista Geolier. Entrambi si esibiranno e gareggieranno singolarmente a Sanremo 2024.

Il Comune di Napoli ha proposto un vasto programma di spettacoli e concerti per l'itinerario dei 4 giorni sul palco di piazza del Plebiscito. Il 31 dicembre invece sono attesi gli artisti Peppe Jodice e Biagio Izzo, di seguito ci si potrà spostare sul lungomare di Napoli per ballare in una discoteca a cielo aperto e festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Per l'occasione il comune di Napoli limiterà il traffico chiudendo alcuni degli accessi del centro città.