"Costruzioni Terapeutiche secondo volume” cinque brani inediti di Erricorù

Il cantautore napoletano Erricorù, classe 1982, presenta in un’anteprima esclusiva il secondo volume della sua raccolta di canzoni intitolata "Costruzioni Terapeutiche vol. 2" il 12 gennaio all’Auditorium Novecento Napoli.



Questo nuovo capitolo, composto da altri 5 brani inediti, si unisce al primo volume pubblicato nel dicembre 2021, tutti pubblicati per l’etichetta Monkey Music. L’artista sarà accompagnato da diversi musicisti e amici conosciuti durante i numerosi anni di militanza musicale: Giampiero Fusco (batteria), Adele Espinosa (basso), Raffaele Norma (batteria), Luigi Augusto Malcangi (basso), Enrico Sforza (piano), Luciano Mirra, Dario Di Pietro, Raffaele Montefusco.



Nel corso della serata live sarà anche registrata parte del video del singolo “Crireme” che uscirà a febbraio con la partecipazione straordinaria dell’attore e regista Leonardo Bilardi.

Dopo una carriera in diverse cover band, Erricorù decide di esplorare nuovi orizzonti musicali attraverso il progetto corale e sperimentale Metaverso.

Nel 2019 invece, dà vita al suo progetto solista, mettendo insieme una collezione di canzoni scritte nel corso degli anni e dando vita al primo volume di "Costruzioni Terapeutiche" pubblicato nel 2021 con cui accede alle finali di Sanremo Rock del 2023 al Teatro Ariston.



Il secondo volume, a distanza di due anni dal precedente, rappresenta una significativa evoluzione artistica. Affiancato dal produttore Diego Olimpo e supportato da musicisti che hanno condiviso con lui diverse esperienze musicali, questo nuovo lavoro si distingue per una complessa scelta stilistica, compositiva e sonora.

Se il primo volume era caratterizzato dall'urgenza e dalla ruvidezza di una registrazione in presa diretta, il secondo lavoro si fa notare per la maturità artistica e la profondità emotiva che permea ogni brano.