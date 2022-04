Franceschini incontra de Luca «Il San Carlo va sostenuto»

«Sul San Carlo c'è un problema generale che riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche e soprattutto una fondazione importante come il San Carlo dev'essere sostenuta con il massimo dei mezzi possibili da tutti i soci». Così il ministro della Cultura Dario Franceschini, a Napoli per presentare il suo libro «Con la cultura non si mangia?», interpellato sulle dichiarazioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sui fondi da destinare alla Fondazione Teatro di San Carlo. «Siamo tutti d'accordo su questo, vedremo quello che si potrà fare», ha aggiunto Franceschini.

I due si sono incontrati. «Ho avuto un incontro con De Luca, mi sembra normale che un ministro incontri un presidente della Regione. Ci sono tante cose in comune da affrontare e io sono sempre per affrontarle con spirito costruttivo», ha spiegato Franceschini al suo arrivo al Tennis Club Napoli.