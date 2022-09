La Galleria Borbonica di Napoli è il «best landmark» d'Italia per Tiqets

La Galleria Borbonica di Napoli è tra i vincitori del sesto Remarkable venue awards, il premio annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Germania, Portogallo e Emirati Arabi Uniti, assegnato da Tiqets, la piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni.

La struttura napoletana ha vinto il riconoscimento come «Best landmark», attribuito alle attrazioni turistiche con i punteggi più alti sulla base delle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets. La Galleria Borbonica è ora in gara per il premio nazionale «Best of the best», con i vincitori italiani nelle altre categorie: il duomo di Milano, la Pinacoteca Ambrosiana, la Villa Gregoriana del Fai a Roma, la chiesa di San Vidal a Venezia, il Tempio del Brunello a Montalcino, The home of the human safety nelle Procuratie Vecchi di Venezia. Votazioni aperte fino al 19 ottobre per tutti i turisti che prenotano attraverso la piattaforma online.

La Galleria Borbonica è l'unico sito del Mezzogiorno approdato a questa fase finale della gara. «Quando stamattina mi hanno comunicato questa notizia - ha commentato il presidente e fondatore dell'associazione Borbonica sotterranea, Gianluca Minin - confesso che mi sono commosso. Essere l'unico sito del Sud Italia presente in questa classifica insieme ad altre straordinarie realtà italiane è un riconoscimento del lavoro fatto in questi ultimi quindici anni e che voglio dividere con tutti i miei collaboratori, le guide turistiche ed i volontari che hanno scavato per anni insieme a me per riportare alla luce un gioiello di una Napoli straordinaria che nonostante le mille difficoltà che incontriamo ogni giorno, vogliamo continuare a far conoscere e ad amare ai turisti che vengono da noi da tutto il mondo».

La cerimonia di premiazione dei Remarkable venue awards di quest'anno sarà ospitato al Tourism innovation summit di Siviglia il 2 novembre 2022.