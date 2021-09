Gianni Rodari, ultimo giorno di laboratori e spettacoli a Capodimonte

Si chiude domani la tre giorni di festa per piccoli e grandi incentrata su Gianni Rodari, un appuntamento con la fantasia negli spazi verdi del Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Si può prenotare su www.coopculture.it fino a esaurimento posti. Nell'occasione, viene messa in scena, musicata, raccontata, disegnata la lezione dello scrittore e pedagogista italiano, restituita con rinnovata fantasia. Autori, artisti, educatori incontrano il pubblico con laboratori, presentazioni di libri, attività di animazione e spettacoli di burattini, stornelli e filastrocche di cantastorie. Tutte cose indicate dai 4 anni in su.

Il modo giusto per ri-scoprire i testi di Rodari, ascoltare e applaudire le sue storie, giocare con le parole nel modo immaginifico che ha insegnato e trasmesso a più generazioni. Il programma è promosso dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, diretto da Sylvain Bellenger, e a cura di Pino Boero, docente di letteratura per l’infanzia e vicepresidente del Parco della Fantasia di Omegna, paese natale di Rodari, Vanessa Roghi e Gaia Stock, profonde conoscitrici di Rodari e attive nell’editoria per ragazzi, è organizzato da Electa in collaborazione con Einaudi Ragazzi.