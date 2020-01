Giornata della memoria, nasce piazza della Pace a San Giorgio a Cremano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mai più l'orrore di Auschwitz». Lo hanno dichiarato a gran voce, tutti insieme adulti e bambino, questa mattina durante il ricordo di una delle tragedie più grandi della storia.A 75 anni dalla liberazione del più terribile campo di concentramento nazista, con circa 1500 studenti delle scuole primarie e degli istituti superiori della città é stata anche scoperta la targa con il nome, conferita all'area antistante il cinema Flaminio, in via Salvator Rosa.D'accordo con l'assessore Pietro De Martino, i ragazzi hanno assistito alla proiezione del film, introdotta dagli alunni dell'Istituto Don Milani Dorso, diretto da Adele Pirone, con un canto commosso per ricordare la strage della Shoa.Inoltre, in prefettura oggi il primo cittadino ha consegnato la Medaglia d'Onore ai familiari di Aldo Alone, cittadino sangiorgese internato in un lager nazista. Alone, in servizio militare presso la Marina Militare fu catturato dai tedeschi l'8 settembre 1943 e deportato in un campo di concentramento in Germania fino al 22 agosto 1945. Tornato dal lager si sposò e si trasferì a San Giorgio a Cremano, dove attualmente vive la figlia Elvira.«Tutti abbiamo il dovere di trasmettere la conoscenza della storia alle generazioni più giovani - ha detto il sindaco - perchè davanti a questa immane e atroce tragedia non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria»