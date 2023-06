Gratis nei musei il 2 giugno, record di visitatori in Campania

Boom di visitatori agli scavi di Pompei, alla Reggia di Caserta e a Castel Sant'Elmo di Napoli. Tris tutto partenopeo nella classifica dei siti d'arte e storia preferiti in Italia: a costo zero. Per la prima volta, musei e parchi archeologici statali sono infatti rimasti aperti gratuitamente in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. «Un grande momento di unità nazionale che si è scelto di onorare anche nel nome di uno dei caratteri originali dell’Italia: il suo patrimonio culturale», l'obiettivo dell'iniziativa che precede la #domenicalmuseo del 4 giugno, altra giornata di ingressi senza pagare il biglietto. «Una straordinaria occasione» per godere della bellezza, dichiara soddisfatto il ministro Gennaro Sangiuliano, promotore dell'iniziativa, presentando i dati preliminari che danno la misura del successo raggiunto.

In cima al gradimento Pompei, con 22.008 visitatori; seconda la Reggia di Caserta, 10.680.

Poi Castel Sant'Elmo e il museo del Novecento a Napoli, 10.339. E gli Uffizi, 9.470; il Colosseo con 8.439 accessi; Palazzo Pitti si ferma a 6.957; mentre la Galleria dell'Accademia di Firenze a 6.684; il museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo registra 5.719 accessi. Villa d'Este 5009; Palazzo Reale sempre a Napoli 4.444; il parco archeologico di Ercolano 3.885, seguito dal Mann con 3.724 appassionati; il Foro Romano e Palatino con 3.121; il museo storico e il parco del Castello di Miramare, 3.092. Senza dimenticare Villa Adriana: 3.016; Paestum e Velia: 2.906; Castel del Monte: 2.524; Musei del Bargello: 2.488.

Reggio Calabria conta 2.262 ammiratori del museo; la certosa di San Martino 2.026; Capodimonte 2.011; la Galleria Borghese 1.930; il Castello svevo di Bari 1.894; la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea 1.816; Palazzo Barberini 1.705; Palazzo Farnese di Caprarola 1.219; Galleria Spada 1.150; e la Galleria nazionale delle Marche 1.025.

A questi dati vanno aggiunti i 21.414 visitatori del Pantheon, i 12.357 visitatori del Vittoriano e gli 11.817 visitatori del Giardino di Boboli. E una precisazione: il parco archeologico del Colosseo con il suo Anfiteatro Flavio e il Foro romano e Palatino e il Vittoriano sono stati accessibili al pubblico solo dopo le 14.