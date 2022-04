Il sorriso di San Giovanni, anteprima al cinema Astra

Concepito da prima come un progetto di allestimento teatrale, a causa delle restrizioni derivate dall’emergenza Covid "Il sorriso di San Giovanni", scritto da Ruggero Cappuccio è diventato un film. Con la regia dello stesso Cappuccio e di Nadia Baldi, l'anteprima nazionale a Napoli è in programma al Cinema Academy Astra di via Mezzocannone 109, martedì 12 aprile alle 21. Ovviamente, in presenza dei registi e del cast.

Interpreti gli attori Claudio Di Palma, Giovanni Esposito, Alfonso Postiglione con Franca Abategiovanni, Marina Sorrenti e Simona Fredella, Enzo Mirone, Francesca Morgante, Rossella Pugliese, Piera Russo. Questa la trama: ambientato nel 1943, racconta il passaggio tra due epoche, quella del bello e quella dell'utile. La storia si svolge in un paese del sud Italia che viene abbandonato da tutti gli abitanti a causa dei bombardamenti, tranne che dalla famiglia dei Valguarnera, composta da due fratelli e cinque sorelle nubili. In realtà chi vuole rimanere è solo il primogenito Giacinto, convinto che l'unico significato profondo dell'esistenza sia legato alla memoria...