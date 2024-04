Insula San Domenico per un turismo sostenibile: Maggio Botteghe Aperte

Oggi presso il Caffè Letterario DOM Santi Bevitori è stato presentato il progetto "Insula San Domenico" per il turismo sostenibile e il programma delle iniziative a cura dell'Insula San Domenico: Maggio Botteghe Aperte. L'evento si è svolto con la partecipazione del presidente della Commissione Cultura e Turismo, Luigi Carbone, il Consigliere del Sindaco per il Patrimonio Culturale Diffuso, Francesca Amirante, l'Assessore alle Attività Produttive e Turismo della Municipalità 2, Lorenzo Iorio, la Preside dell'Istituto Casanova Mira Masillo, e Carmine Maturo, presidente dell'Associazione Gentle Green Events e portavoce dell'Insula San Domenico.

Le istituzioni presenti hanno accolto con favore l'iniziativa e offerto il loro supporto, mentre con la Municipalità 2 è in corso la stesura di un protocollo d'intesa per garantire una maggiore vivibilità nel quadrilatero dell'Insula, in particolare il Presidente Carbone ha sottolineato la concretezza del progetto “spesso la sostenibilità e l'identità sono solo parole, qui si respirano nelle botteghe e nelle iniziative”

L'Insula San Domenico Maggiore rappresenta un coordinamento di associazioni, artisti, artigiani e soggetti indipendenti che si sono uniti per promuovere un turismo sostenibile e responsabile nel cuore pulsante del Centro Antico della Città, contrastando l'approccio superficiale e dannoso del turismo di massa.

Con 20 soggetti distribuiti nel suggestivo quadrilatero di vico San Domenico, Vicoletto San Domenico e Via Raimondo de Sangro, l'Insula mira a diffondere cultura, arte e sostenibilità attraverso una vasta gamma di attività artistiche, culturali e prodotti artigianali intrisi di identità e tradizione.

L'obiettivo primario è offrire un'esperienza turistica di qualità che sia rispettosa della vita locale e del Centro Storico, collaborando attivamente con l'Amministrazione Comunale per sviluppare un modello di turismo sostenibile.

Durante il mese di maggio, l'Insula San Domenico presenta una ricca serie di appuntamenti pensati per arricchire l'esperienza dei visitatori e coinvolgere la comunità locale.

Laboratori artigianali, mostre d'arte, aperitivi, visite guidate e momenti di animazione per i più piccoli offriranno un'opportunità straordinaria di immergersi nella bellezza, nella cultura e nella tradizione di questo incantevole luogo e delle botteghe.

Inoltre, l'Istituto Casanova con i suoi alunni e docenti contribuirà alla valorizzazione dell'Insula San Domenico attraverso un progetto speciale, documentando gli eventi e le attività per creare un video celebrativo che promuoverà la conservazione del patrimonio culturale e artistico.

Insula San Domenico: Maggio Botteghe Aperte è un'occasione unica per vivere un'esperienza autentica, contribuendo così alla creazione di un futuro turistico più sostenibile e inclusivo per l'intera città.