Sabato 29 Dicembre 2018, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2018 08:13

Il «secolo», per i latini, non indicava i cent'anni, ma il tempo in cui dura la vita. E tutta la vita di Napoli, d'Europa e non solo è passata al Borgo Marinari in un secolo di Bersagliera. Lo storico ristorante affacciato su Castel dell'Ovo racconta le vicende più antiche e più recenti del mondo: dalle guerre mondiali a Beppe Grillo, da Bergman o Rossellini a Cannavacciuolo, da Totò e Troisi a Belen. E la Bersagliera continuerà a raccontare anche il 2019, con l'imminente «Capodanno del Centenario». Chi vorrà, dalle 20:30 del 31 dicembre, potrà festeggiare l'anno nuovo «lì dove il mare luccica», «perché anche Dalla era un nostro habitué», ricorda Elvira Chiosi, proprietaria e nipote della Bersagliera.LA STORIA«Noi siamo alla terza generazione racconta Elvira, ristoratrice ma anche storica che in passato ha insegnato per la Federico II . Mia nonna, Emilia, era la Bersagliera. La chiamavano così a Santa Lucia, per il suo andamento da marciatrice. Era una donna molto determinata e aprì lei il ristorante nel 1919. Poi subentrò mio padre Agostino, prima di me. Durante la seconda guerra mondiale, nel '42, il locale diventò una mensa per l'esercito inglese. Nel '72, col colera, restammo aperti quasi solo noi in città per tenere alta la bandiera della speranza». A Napoli esistono molte aziende centenarie, ma poche sono gestite sempre dalla stessa famiglia: «Lanciamo sempre lo stesso messaggio, grazie al quale qualche anno fa abbiamo avuto un riconoscimento dall'Accademia della Cucina Italiana per la valorizzazione del cibo tradizionale del territorio e della civiltà dell'ospitalità». E come va oggi? «L'aumento delle presenze in città favorisce gli affari sospira Elvira Ma non si riesce a creare un sistema. Nulla viene realmente piantato. Mia nonna diceva sempre: La vigna va curata».