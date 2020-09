Premio Cimitile, serata-evento nelle Basiliche Paleocristiane: i vincitori della XXV edizione

Si è conclusa con successo, con la consegna dei “Campanili d’argento” nel complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile la XXV edizione della rassegna letteraria organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano e il supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio. Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, come i suoi predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, ha inviato, anche quest’anno, una medaglia dedicata agli organizzatori.



Per celebrare il venticinquennale, ad aprire la rassegna letteraria è stata la mostra d’arte “Raffaello nel segno della bellezza nel cinquecentesimo della sua morte”, la mostra fotografica sui venticinque anni del Premio Cimitile e la presentazione del volume “25 Premio Cimitile 1996-2020. Storia, personaggi, immagini prospettive”, Guida Editori. “Una rassegna letteraria che ha conosciuto nel corso dei suoi venticinque anni di storia una crescita continua in termini di prestigio e riconoscimento istituzionale, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Felice Napolitano, consolidando un posto privilegiato nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti del nostro Paese. Oggi possiamo guardare, anche solo per un attimo, a ciò che il Premio ha lasciato sul territorio, osservando, non senza un pizzico di orgoglio, quanto di buono abbia contribuito a fare per Cimitile, per il Complesso Basilicale Paleocristiano e per la crescita culturale del territorio e della Regione Campania”.

Dopo una settimana intensa di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di studi, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di riflessioni, che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, sabato 19 settembre sul palco, nella splendida cornice delle Basiliche paleocristiane, nel rispetto delle norme anti covid 19, sono stati premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata condotta da Monica Leofreddi.

Migliore opera inedita del genere narrativo, Laura Giorgi premiata, con “L’eternità”, il lavoro è stato pubblicato sul territorio nazionale a cura della casa editrice “Guida” di Napoli. Migliore opera edita di narrativa a Guido Maria Brera “La fine del tempo”, La nave di Teseo. Migliore opera edita di attualità a Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, “La rete degli invisibili” – Mondadori. Migliore opera edita di saggistica a Walter Veltroni, “Odiare l’odio”, Rizzoli. Migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale, a Francesca Stroppa, “Desiderio. La basilica di San Salvatore di Brescia: dal monastero al museo”, Centro Studi Longobardi. Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Antonello Perillo, Caporedattore Centrale Responsabile TGR RAI della Campania. Premio Speciale a Alessandro Siani, “Attore, sceneggiatore, regista”.

Sul palco si sono esibiti i cantanti Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Tony Esposito, Francesca Maresca e Carlo Rotunno, il mezzo soprano Alessandra Della Croce, gli attori Sebastiano Somma e Claudia Conte, i ballerini Melania Piro e Francesco Minichino

Nel ricco parterre numerosi esponenti politici e della cultura. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi; il parlamentare Paolo Russo, il Consigliere Regionale Pasquale Sommese; il Sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero; il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano; il Presidente del Comitato Scientifico del Premio Cimitile, Ermanno Corsi; il presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”, Elia Alaia; l’editore Diego Guida e tanti amministratori dell’area nolana.

La Fondazione Premio Cimitile, Istituto di Alta Cultura, uno dei pochi esempi in Campania che racchiude in sé un mix di enti pubblici, privati ed associazioni, con i suoi autorevoli fondatori, la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Cimitile, l’Associazione Obiettivo III Millennio, continua il suo percorso culturale, continua a diffondere il proprio credo, ossia lo sviluppo di un progetto culturale di respiro nazionale ed internazionale.

L’iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.

