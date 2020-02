Lezioni di Storia Festival, Emilio Gentile apre la manifestazione al Teatro Bellini

Giovedì 27 febbraio riparte il Lezioni di Storia Festival. Alcuni tra i più autorevoli storici italiani e stranieri arriveranno a Napoli per dare inizio ad una vera e propria maratona di quarantanove appuntamenti e quattordici eventi collaterali che si susseguiranno in 18 sale durante i quattro giorni del Festival.



Dopo l’inaugurazione al Teatro Bellini (10.30), alle ore 12. apre la manifestazione Emilio Gentile che declinerà il tema "noi e loro” partendo dallo sguardo irriverente del principe Antonio de Curtis, in arte Totò, secondo il quale la storia del mondo si risolve nelle vicende di due grandi gruppi umani: gli uomini e i caporali.



Tra gli incontri da segnalare la lezione del prof Marco Meriggi, che in Accademia alle 16, ripercorrerà la storia delle élites italiane da Camillo Benso Conte di Cavour fino ad oggi. John Foot al Teatro Bellini (17.30) si soffermerà su una vera e propria icona identitaria della città di Napoli e del calcio in generale: Diego Armando Maradona. La sera, sempre al Teatro Bellini, Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli, accompagnati dagli artisti Dolores Melodia e Carlo Mascilli Migliorini, porteranno in scena “Il nemico siamo noi”, una lezione/spettacolo per comprendere la nostra identità attraverso la lente del nostro nemico di turno.



Comprendere le ragioni e i modi in cui l’umanità fin dalle sue origini si è costituita e divisa in ‘noi’ e ‘loro’ – riflette l’editore Giuseppe Laterza – ci consente forse di immaginare un ‘noi’ universale e un mondo meno frammentato e conflittuale in cui cadano quei muri fisici e culturali che dividono i tanti ‘noi’. Un tema affascinante e complesso che, durante il Festival, sarà sviluppato da alcuni tra i migliori storici italiani e stranieri nelle forme più diverse, attraversando letteratura, arte, cinema, fumetti». © RIPRODUZIONE RISERVATA