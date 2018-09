Liceo classico quadriennale, il «Vico» al via con il «Cambridge»

Giovedì 13 Settembre 2018, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Domani mattina parte la sperimentazione del Liceo Classico Internazionale IGCSE Cambridge quadriennale 2.0 alla presenza dell'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini. E motivo per noi di grande orgoglio» annuncia la dirigente del liceo «G.B.Vico» Maria Clotilde Paisio.«Da quest'anno - spiega la preside - inseriamo l'indirizzo classico "Cambridge", già attivo da due anni, in un percorso dalle forti caratteristiche innovative, per le peculiarità digitali e le opportunità culturali e formative che offre. È un progetto importante per la nostra regione che è stato ritenuto valido e ammesso alla sperimentazione a partire da quest'anno. Il "Vico" così non solo aumenta l'offerta formativa ma la qualifica maggiormente nel panorama scolastico campano. Per questo – conclude la dirigente – accoglieremo gli studenti che hanno scelto questo indirizzo insieme all’assessore Fortini per illustrare i contenuti della sperimentazione».Sono 192 le scuole che in tutta Italia sperimenteranno il liceo breve, di cui 85 al Nord, 43 al Centro, 64 al Sud e nelle Isole. In tutto si tratta di 144 Licei e 48 Istituti tecnici. In Campania sono 12 gli istituti ammessi, di cui appena 3 nella città di Napoli.