Luoghi del cuore Fai, aperte le votazioni: c'è l'isolotto di Vivara

Sono oltre 100 tra comitati e comuni che hanno già preso contatto con il Fai che da oggi apre le votazioni per i 'Luoghi del cuorè, il censimento nazionale dei posti da non dimenticare, salvare e sostenere, giunto alla 9/a edizione. «Un'iniziativa che in questi anni sta facendo emergere l'Italia degli italiani e fa capire quando gli italiani siano innamorati del loro paese», ha detto Marco Magnifico, vicepresidente Fai che dal primo anno può contare sulla partnership di Intesa San Paolo. Il censimento, presentato oggi, resterà aperto fino al 30 novembre. Il bene che avrà ottenuto più segnalazioni riceverà un contributo di 50.000 euro. Tra i luoghi già segnalati i tabernacoli votivi di Capannoli (Pisa), l'ex carcere di Santa Agata a Bergamo, l'isolotto di Vivara a Procida. Nell'edizione 2018 anche alcune novità: particolare attenzione sarà riservata ai 'luoghi d'acquà ed è pronto un progetto pilota con la Regione Puglia per coinvolgere le scuole.

Mercoledì 30 Maggio 2018, 13:16

