Mahatma Gandhi, un bilancio a centocinquant'anni dalla nascita

«Mahatma Gandhi (1869-1948). Un bilancio a centocinquant'anni dalla nascita». È questo il titolo di un incontro d'approfondimento, organizzato dall'Istituto di Storia del cristianesimo Cataldo Naro della sezione San Luigi della Pontificia Facoltà teologica dell'Italia Meridionale, che si terrà alle 17.30 di mercoledì prossimo nella sede dell'Istituto Pontano, in corso Vittorio Emanuele 581, a Napoli.



La figura del Mahatma, «la Grande anima», così come definito dal poeta indiano Rabindranath Tagore, premio Nobel per la letteratura, sarà analizzata, sia per la sua opera sia per l'eredità lasciata all'umanità intera, da tre docenti, introdotti da Padre Pino Di Luccio, professore e decano della Sezione San Luigi. In particolare, Ambrogio Bongiovanni, docente sia alla Pontificia Università Gregoriana sia all'Ateneo di Posilipo, descriverà «La crescita della violenza nel mondo globale». Peter Gonsalves, docente all'Università Pontificia Salesiana, delineerà il rapporto tra Gandhi, Gesù e la cristianità. Infine Sergio Tanzarella, anch'egli docente della Sezione San Luigi, interverrà su Gandhi e il coraggio della nonviolenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA